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Ekonomi Meyve ve sebze alımı yapılacak
Ekonomi

Meyve ve sebze alımı yapılacak

Tekirdağ ili Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüsebze ve meyve ürünleri satın alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:18:00 -
Meyve ve sebze alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 34 Kalem ve Muhtelif Miktarlarda Taze Sebze ve Meyve Alımı yapılacak. Ürünler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Op. Dr. Adem DALGIÇ Aşevi’ne ve İdarenin gösterdiği bölüme teslim edilecek. Ürün teslimi, sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacak olup 30.06.2022 tarihinde sona erecektir. İdare, ihtiyacı olan malların cinsini ve miktarını telefon, faks, mail vb. iletişim araçlarıyla Yüklenici firmaya bildirmek suretiyle malları partiler halinde alacaktır. Siparişler haftanın yedi günü ve 08:00 ile 17:00 saatleri arasında verilecektir. Siparişi verilen ürün izleyen 24 saat içinde İdareye teslim edilecektir.

İhale 10.12.2021 tarih ve saat 14:00’de Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası (Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 - Süleymanpaşa / Tekirdağ) adresinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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