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Dünya Meyve suyuna 'Kudüs İntifadası' adını veren Filistinli gözaltına alındı
Dünya

Meyve suyuna 'Kudüs İntifadası' adını veren Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinli İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 02:46:00 -
Meyve suyuna 'Kudüs İntifadası' adını veren Filistinli gözaltına alındı

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün güneyindeki Cebel El-Mukebbir beldesinde taze sıkılmış meyve suyu satan bir büfeye baskın düzenledi.

Polis, büfenin sahibi olan 27 yaşındaki Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinli, Kudüs'te Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik İsrail'in ihlallerine tepki amacıyla hazırladığı meyve sularından birine "Kudüs İntifadası" adını vererek, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde toplanan Filistinlilere ücretsiz dağıtmasıyla sosyal medyada tanınmıştı.

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