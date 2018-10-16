Meyve sineklerinden bu yöntemlerle kurtulun!

Meyve sineklerinden kurtulmak için birkaç farklı yöntem deneyebilirsiniz. Meyve sinekleri yaşamak için nemli ve mayalanan organik maddeye ihtiyaç duyar.

Meyve sineklerinden en iyi korunma yöntemi; tıkanmış boruları açmak ve yiyecekleri bozulmadan tüketmektir. Bozulan hiçbir meyve ya da yiyeceği açıkta bırakmamak gerekir.

İşte meyve sineklerinden kurtulmak için uygulamanız gereken yöntemler:

Bir başka yöntem olarak ise; bir kaseyi elma şırası sirkesi ile biraz doldurup, üzerini plastik amabalaj ile kapatın. Ardından amabalajın üzerinde bir iğne yardımı ile birkaç delik açın. Meyve sinekleri deliklerden içeri girip, çıkamayacakları için içeride hapsolacaktır.

Çoğu şefin tercih ettiği bir yöntem ise; bir kasenin içinde birkaç filiz fesleğen tutmaktır. Mutfakta sürekli olarak saksı fesleğen bulundurmak da meyve sineklerini dışarıda tutar.

Bu yöntemleri deneyerek sizde meyve sineklerinden kurtulabilirsiniz. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta dışarıda açık yiyecek bırakmamak olmalıdır.