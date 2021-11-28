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Kadın - Aile Meyve diyeti nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Meyve diyeti nasıl yapılır?

Meyve diyeti, toksinlerden arındıran geçici bir diyettir.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 13:06:00 - 2021-11-28 13:08:57
Meyve diyeti nasıl yapılır?

Fazla kiloları olanlar kilo sorunlarını artık meyve diyeti ile çözecekler. 

Meyve diyeti nasıl yapılır?

Meyve diyetinde ilk 3 gün yeşil meyveler, sonraki 3 gün sarı meyveler, üçüncü 3 gün kırmızı meyveler. Son 3 gün ise karışık renkte meyveler yoğunluktadır.

Ihlamur, yeşil çay, tarçın gibi bitki çaylarının tüketilmesi önerilir ve bu diyetle birlikte günlük en az 3 litre su tüketilmelidir.

Muz kabızlık yapar mı?

Olgunlaşmış muzlar, kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olabilecek iyi bir lif ve potasyum kaynağıdır. Ancak olgunlaşmamış muzlar ise tam tersi kabızlığa neden olabilir. Yeşil muz, genel olarak sağlıklı kabul edilmekle birlikte bazı kişilerde şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir

 

 

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