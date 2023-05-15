Meydanlar ne demişti Meral! Erzurumludan 6'lı masaya terör tokadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meydanı dolduramayacağını anlayıp, kendisine gösterilen miting alanının dışına çıkarak, provakatif olayların yaşanmasına sebep olduğu Erzurum'da seçmen 6'lı masaya terör tokadı indirdi.
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 500 kişiyi bile meydana dolduramadığı Erzurum'da seçmenlerin %68.59'u Erdoğan dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun %24.56 oy alabildiği Erzurum, İmamoğlu provokasyonuyla gündeme gelmişti.