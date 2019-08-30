Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de - Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli santrforu 2 yıllığına kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan santrfor Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı." denildi. Tecrübeli santrfor için Ülker Stadı'nda yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli'nin katıldığı imza töreni düzenlendiği bildirildi. Bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç'e sarı-lacivertli formayla başarı dileğinde bulunuldu. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 24 müsabakada 12 gol kaydetti. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.



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