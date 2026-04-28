Mevlid i Nebi ve Çocuk Bayramı

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Ve 20 Nisan, 20 Nisan Muhammed Nebi'nin doğum yıl dönümü. 20 Nisan şemsi olarak Muhammed Nebi'nin doğum yıl dönümü. Ve Muhammed Nebi aleyhisselam, Rebi'ul Evvel ayının 12. pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke şehrinde dünyaya geldi.

Muhammed Nebi aleyhisselam ne yaptı biliyor musunuz? O gün bütün Nebilerin mücadele ettiği, Nemrut'a karşı, onun ateşine karşı, Firavun'a karşı, onun zorbalığına karşı, devlet gücünü mazlumlara karşı kullananlara karşı mücadele etti. Bugün Amerika, Avrupa Firavunsa, Çin, Rusya Nemrut. Trump, Netanyahu Firavun. Bütün bunlara karşı nasıl diğer Nebiler mücadele ettiyse, Muhammed Nebi de Firavun'a, Nemrut'a karşı İbrahim Nebi gibi, Nuh Nebi gibi, Musa Nebi gibi mücadele etti. Onun için Muhammed Nebi'nin doğum günü olan, Mevlid-i Nebi olan bu 20 Nisan bizim için önemli bir tarih.

Bunun idrakinde değiliz, idrak ettik diyenler bile bunun tam adam gibi idrakinde değil. Muhammed Nebi aleyhisselam o günün tuğyanilerine, zorbalarına, sömürgecilerine, faşistlerine, emperyalistlerine karşı mücadele etti ve (1:50) onların Mekke'deki uzantısı, Ebu Cehil'e karşı, Ebu Leheb'e karşı, devlet gücünü mazlumlara karşı kullanan, Müslümanlara karşı kullanan o Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi devlet adamlarına karşı bir mücadeleyi başlattı. 20 Nisan'da doğan Muhammed Nebi, sadece devlet adamımı hayır, lat, menat, uzza gibi dini istismar eden, dini anlamadan, dini suistimal edenlere karşı da. Hatta uzza demek, aziz demek, aziz.

Bugün Yahudiler de dini kullanıyor, Hristiyanlar da dini kullanıyor, hatta bazı Müslümanız diyenler bile dini kullanıyor. Onun için bu din simsarlarına putlaştırılan, ilahlaştırılan din adamlarına ve onları putlaştıran sözde dindarlara karşı bir özgürlük mücadelesi verdi. Muhammed Nebi, hürleşme mücadelesi verdi.

İşte onun doğum haftası bugün. Ve biz de onun doğum haftasında onu anlamaya çalışıyoruz. Hem dine karşı devlet adamlarına, hem dine karşı din adamlarına karşı, dine karşı duran din adamlarına karşı böyle bir tavır.

Bakın şu anda Yahudi Siyonist, kitabı kullanıyor, Nebileri kullanıyor. Halbuki (3:43) onlar Nebi katili, İsa Nebi'yi katletmeye kalktılar. Yahya ve Zekeriyye Nebi'yi katlettiler.

Muhammed Nebi'ye, Musa Nebi'ye karşı durdular. Şu andaki Hristiyanlar da bakın, İsa Nebi'yi katletmeye kalkan Siyonilerle iş birliği yapıyorlar. Öyle mi? Amerika, Avrupa devletleri şu anda Nebi katili Siyonizme destek vermiyor mu? Çocuk katillerine, hırsızlara, namussuzlara, Epstein Adalarının sahiplerine destek olmuyorlar mı? Hatta bakın yakın zamanda Siyoni sapkın LGBT'de İsrail kontrolünde Lut Gölü'nde festival planlıyor.

Bunlar, bunlar hem dinen sapkın hem cinsen sapkın hem zihnen sapkın. Bana ne Tevrat diyormuş bana ne Nebi diyormuş, suistimal ediyor. Nebiler maskesiyle Nebileri katlediyor. Din maskesiyle oradaki Allah'ın masum çocuklarını bebeklerini katlediyor.

Ve Muhammed Nebi zamanında da aynı çete, aynı mafya Kabe'de, Mekke'de kök salmıştı da Allah onlara karşı Muhammed Nebi'yi gönderdi. Daha önce bu Siyoni çetelerin ağa babalarına karşı Musa Nebi'yi İbrahim Nebi'yi Süleyman Nebi'yi (5:33) gönderdiği gibi biz kitabımızı okuyalım, adam gibi okuyalım, kitabı okuyalım ve şu musibetten dert çıkartalım. Musa Nebi Musa Nebi erkek çocukları öldüren Firavun'a karşı mücadele etti.

Muhammed Nebi ise kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o günün cahili devletine cahili sistemine karşı mücadele etti. Kız çocuklarını ölümden kurtardı. Veda hutbesiyle çocuklara ve kadınlara insan olduklarını haklarını hukuklarını hatırlattı.

Hala şu anda bu çağdaş dünya bile Nebi Aleyhisselam'ın veda hutbesinde bahsettiği insan haklarının insan hukukunun kenarından, yakınından geçemez. Ama onlar çağdaştır. Onlar hümanisttir.

Onlar şudur budur. Ama insan hakları bile bir aldatmaca, bir riya bir gösteriş bir timsah gözyaşı gördünüz mü? Laikçi Siyoni gördünüz mü? Göz bebeği, demokrat Siyoni'yi sizin demokrasiniz batsın. Sizin Siyoni laikçiliğiniz batsın.

Ve biz bunu diyemezsek onlar bu maskeleriyle dünyayı esir etmeye, köleleştirmeye, sömürmeye, dünya nimetlerini çalmaya, hatta ahiretlerini (7:28) çalmaya, dünyalarını cehennem etmeye, hatta ahiretlerini cehenneme çevirmeye devam edecekler. Biz hala Allah'ın ayetlerinden ve Ğazze musibetinden ders almayacak mıyız? Ders almayacak mıyız? Onun için bakın Muhammed Nebi kız çocuklarını kurtardı. Musa Nebi erkek çocuklarını kurtardı.

O günün cahili Mekke'si kız çocuklarını canlı canlı gömüyordu. Ve Musa Nebi zamanında da o Fravuni sistem bugünkü Trump sistemi Avrupa vahşiliği vahşi batı erkek çocuklarını ve Siyoni ise bugün erkek kız ayırmadan bütün çocukları canlı canlı gömüyor. Hem de bizi de şahit tutuyor.

Bizi de suça ortak ediyor. Buna itiraz etmeyecek miyiz? Buna karşı sesimizi yükseltmeyecek miyiz? Buna itiraz etmeyecek miyiz? Bakın şu anda İspanya'dan, İtalya'dan hükümetleri bile tam değilse bile en azından halk şu anda vicdanlandı. Vicdanına teslim oldu.

Ve Nuh gemisi gibi biz Nuh gemisi projesi yürütüyoruz. Onlar da sumud olarak Gazze'ye vicdan taşıyor, insanlık taşıyor, onur taşıyor, şeref taşıyor. İnsanlığın vicdanını, insafını izzetini, onurunu kurtarıyor.

Peki Avrupa'nın vicdanı böyle davranırken biz hala hala bir ses vermeyecek miyiz? Bir direniş, bir dik duruş yapmayacak mıyız? Muhammed Nebi'nin mevlidi bakın bir taraftan ilahi egemenlik çalındı. İlahi egemenlik çalınarak milli egemenlik diyerek ulusal egemenlik diyerek Avrupa'ya peşkeş çekildi. NATO'ya, Avrupa'ya bu Anadolu halkının iradesi peşkeş çekildi.

Hatta Siyonilere peşkeş çekildi. Siyoniler Amerika'yla işbirliğinde her on yılda bir darbe yaparak bu peşkeşi pekiştirdiler. Ve biz diyoruz ki bu peşkeşle, bu çocuk katilleriyle çocuk bayramı olmaz.

Erkek çocuklarını kurtaran Musa Nebi ile kız çocuklarını kurtaran Muhammed Nebi'nin şu mevlidinde doğum yıl dönümünde Nebi-i Muhammed'de Muhammed Mevlidinde çocuk bayramı diyoruz. Diğer Siyonilerle çocuk katili Nebi katili olan çocuk katilleriyle bayram olmaz. Onlara destek veren Avrupa, Amerika'da onlara rıza gösteren onları meşrulaştıran onlara itiraz etmeden vatandaşlık yapan insanlar bu suça ortak olmuş oluyor. Asla bu suça ortak olmayın diyoruz.

Asla bu suça ortak olmayın ve siz işte onların soralarında Burger Kinglerde, Starbuckslarda, McDonaldslarda yiyip içenler dahi onları destekleyerek çocuk kanı içiyorlar bebek eti yiyorlar, vallahi bunun faturası olacaktır. Oradaki ödediğiniz fatura bu sizin suçunuzu örtmez, suç delili olur. Ne idiği belirsiz bir şey içiyorsunuz, kanı.

Orada ödediğiniz fatura sadece suç delili. Asıl fatura gelecek. Asıl fatura şu andaki Gazze'deki soykırımı muhtevi.

Asıl fatura ahirette ödenecek. Aklımızı başımıza alalım. Bu kalleş dünyada bu kalleşlerin oyununa düşmeyelim.

Ve bu hafta ulusal egemenlik değil ilahi egemenlik Mevlid-i Nebi ve çocuk bayramı çocuklara bayram yaptıracak olan Allah'tır. Allah'ın Resulleri'dir. Siyoniler çocukları katleder onlara bayram hediye etmezler Siyoni işbirlikçiler de aynı şekilde.

Çocukları şiddetin sapkınlığın kucağına atarlar. Bakın iki yüz yıldır Siyoni işbirlikçi eğitim çocuklarımızı, neslimizi ne hale getirdi? Şiddetin, sapkınlığın kucağına itti. Dünya bu hale geldi.

Şu hale bakın. Şu hale bakın. Bir de ahireti düşünün.

Geleceği düşünün. Öyleyse bu Siyoni çetenin uzantısı işbirlikçisi Siyoni laikçı anlayışlar, beşeri batıl ideolojiler, çocuklara bayram değil katliam, soykırım yaşatır. Onları ya dağa çıkarır terörist eder ya da beynini kirletir, onu uyuşturucuya müptela eder şiddete müptela eder batıl beşeri ideolojilere müptela eder heykellere, putlara taptırır, secde ettirir din adamlarına taptırır devlet adamlarına taptırır.

Onun için aklımızı başımıza alalım. Döne döne diyoruz ki ilahi egemenlik, ilahi egemenlik Mevlid-i Nebi Mevlid-i Nebi ve çocuk bayramı Nebilerin doğuşuyla çocuklar bayram etmiştir ölümden kurtulmuştur cehennem azabından kurtulmuştur, dünya vahşiyatından kurtulmuştur ama sözde işçi, demokrat hümanist, insan haklarından yana sahtekar maskeli siyoniler ve onların (14:38) işbirlikçisi Arap emirleri Netanyahu, Trump bunlar şeytanın taşeronları, şeytanın tetikçileri. Bunlardan çocuk bayramı beklemeyin ne çocuklar, ne büyükler bunlardan ancak azap ateş ve cehennem beklesinler, kriz savaş beklesinler bizim dostumuz Allah ve onun resulleridir ve Allah'ın has kullarıdır onun için ilahi egemenlik Muhammed Nebi'nin Mevlid-i Nebi'si doğum günü, doğum haftası ve çocuk bayramı diyoruz, insanlık bayramı diyoruz, saadet bayramı diyoruz Allah'ın nimetleri herkese yeter, şu arsızlar şu yolsuzlar şu sömürgeciler olmasa Allah'ın dini dünyası hepsine yeter diyoruz ve şu sahtekarlığa bilmem ne egemenlik diyerek halkın ağzına bir parmak bal çalıp onu şeytana, siyonizme işbirlikçi, Amerika'ya peşkeş çeken işbirlikçi devletler, din adamları devlet adamları, partilere hayır diyoruz.

Bizim Allah'tan resullerinden ve Allah'ın veli dostlarından başka dostumuz yok diyoruz. Son olarak şu mübarek günde şu mübarek beldede ilahi egemenlik Mevlid-i Nebi ve çocuk bayramı diyoruz Allah'a emanet olun.