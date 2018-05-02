Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 790'ıncı yılı kutlandı

Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğdu.

Bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh’den ailesiyle birlikte ayrılmak zorunda kaldı. Karaman'a geldi ve ailesi 7 yıl Karaman'da kaldı. Konya’ya ise 1228 yılında ailesi ve dostları ile göç etti.

Bu yıl Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya gelişinin 790. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Grubu gösteri sundu.

Konya Ramazan Danış Tiyatrosu sanatçıları, Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göç etmesini canlandırdı.

Kaynak: AA