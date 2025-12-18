  • İSTANBUL
Mevlana, 752. vuslat yıl dönümünde 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı

İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, ölümünün 752. yılında Konya'da düzenlenen uluslararası törenlerle anıldı. "Düğün Gecesi" olarak bilinen Şeb-i Arus töreninde semazenlerin gösterisi büyüledi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Allah'a kavuştuğu gün olarak kabul ettiği ve "en büyük bayramım" dediği vefat yıl dönümü, Konya'da manevi bir iklimde kutlandı. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki törene devlet erkanı, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunları ve çok sayıda davetli katıldı.

"SEMA BİR DANS GÖSTERİSİ DEĞİLDİR"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana'nın evrensel mesajının doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek önemli eleştirilerde bulundu:

"Mevlana’yı şair, Mesnevi’yi şiir kitabı, Sema’yı dans gösterisi diye göstermeye çalışanlar bilsin ki bizim olanı bize yabancılaştırmaya kimsenin gücü yetmez."

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise modern insanın huzur arayışına değinerek, Mevlana'nın öğretilerinin bu arayışta en büyük rehber olduğunu vurguladı.

HER HAREKETİ SIRLARLA DOLU: SEMA'NIN ANLAMI

Gecenin en dikkat çekici anı olan Sema Mukabelesi, semazenlerin derin sembolizm içeren kıyafetleri ve hareketleriyle gerçekleştirildi:

  • Sikke (Külah): Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını temsil eder.

  • Tennure (Beyaz Elbise): Kişinin nefsinin kefenini simgeler.

  • El Pozisyonu: Sağ elin yukarı (dua eder gibi), sol elin aşağı dönük olması; "Haktan alır, halka saçarız, kendimize hiçbir şey mal etmeyiz" mesajını taşır.

