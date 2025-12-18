Haber Merkezi Giriş Tarihi: Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken isim: Katil Cem Garipoğlu'nun kuzeni çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmelere imza atıldı. Aralarında Cem Garipoğlu'nun kuzeninin de bulunduğu isimler için düğmeye basılırken, soruşturmanın kapsamı her geçen gün genişliyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı verildi.