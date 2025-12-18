Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken isim: Katil Cem Garipoğlu'nun kuzeni çıktı

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmelere imza atıldı. Aralarında Cem Garipoğlu'nun kuzeninin de bulunduğu isimler için düğmeye basılırken, soruşturmanın kapsamı her geçen gün genişliyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni isimler dosyaya dahil edildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılık iki isim hakkında daha yakalama kararı çıkardı. "Uyuşturucu madde temin etme" ve "kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, mercek altına alınan isimlerin geçmişteki olaylarla bağlantıları dikkat çekiyor.

Yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde yeni yakalama kararları alındı. Soruşturmanın son aşamasında, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimle akrabalık bağı bulunan Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerden biri Hayyam Garipoğlu’nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu. Diğeriyse işadamı Burak Ateş.

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma ‘uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘kullanımını kolaylaştırma ve kullanma’ suçlamalarıyla yürütülüyor. Soruşturmada Mehmet Akif Ersoy dahil altı kişi tutuklanmış, dün bu isimlerden sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, ‘etkin pişmanlık’tan yararlanarak tahliye edilmişti.

KASIM GARİPOĞLU HAKKINDA ALINAN KARAR Hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun, 2009 yılında İstanbul’da işlenen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun amcasının oğlu olduğu belirtildi. BURAK ATEŞ DOSYASI DA GENİŞLEDİ Yakalama kararı verilen bir diğer isim Burak Ateş oldu. Ateş, 2018 Türkiye Güzeli Seval Şahin ile olan ilişkisiyle daha önce de gündeme gelmişti. Şahin’in, Eylül ayında Ateş’e ait olduğu belirtilen ve üzerinde “resmi hizmete mahsustur” ibaresi bulunan bir araçla görüntülenmesi sonrası, Ateş hakkındaresmi belgede sahtecilik iddiasıyla soruşturma açıldığı biliniyor.

