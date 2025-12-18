Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken isim: Katil Cem Garipoğlu'nun kuzeni çıktı

KASIM GARİPOĞLU HAKKINDA ALINAN KARAR Hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun, 2009 yılında İstanbul’da işlenen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun amcasının oğlu olduğu belirtildi. BURAK ATEŞ DOSYASI DA GENİŞLEDİ Yakalama kararı verilen bir diğer isim Burak Ateş oldu. Ateş, 2018 Türkiye Güzeli Seval Şahin ile olan ilişkisiyle daha önce de gündeme gelmişti. Şahin’in, Eylül ayında Ateş’e ait olduğu belirtilen ve üzerinde “resmi hizmete mahsustur” ibaresi bulunan bir araçla görüntülenmesi sonrası, Ateş hakkındaresmi belgede sahtecilik iddiasıyla soruşturma açıldığı biliniyor.