Eşref Rüya 27. bölüm fragmanı; Yeni tanıtım geldi mi? Eşref Rüya 26. son bölümünde neler oldu?

Öte yandan Hıdır, geçmişinden gelen gizemli bir mesajla sarsılırken; cezaevindeki Faruk için "Kasap" tehlikesi baş gösteriyor. İkili, tüm bu karmaşanın ortasında "İhtiyar" lakaplı gizemli ismi deşifre etmek için yeni bir plan hazırlıyor. Kadir, gücünü kaybetmemek için yeni hamleler yapar. Kurduğu dengeleri daha da sağlamlaştırmaya çalışırken, etrafındaki tehditleri bir bir hesaplar.