Dünya

ABD'li gazeteci açık açık söyledi! "İsrail bir yük"

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
ABD'li gazeteci açık açık söyledi! "İsrail bir yük"

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İsrail’in Washington açısından stratejik bir önemi olmadığını savunarak, ABD dış politikasının yalnızca Amerikan vatandaşlarının çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi. Carlson, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin İsrail’den çok daha kritik olduğunu vurguladı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'in ABD için İsrail'in "stratejik açıdan önemsiz" olduğunu ve sadece maliyet ürettiğini, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin İsrail ile ilişkilerden çok daha önemli olduğunu belirtti.

Doha Forum kapsamında düzenlenen Viewpoint programında konuşan Carlson, ABD dış politikasının yalnızca Amerikan vatandaşlarının çıkarlarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi.

Carlson, ABD hükümetinin başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmesini "ahlaki ve hukuki bir suç" olarak nitelendirdi.

ABD'nin en yakın müttefiklerinden İsrail'in hiçbir kaynağı olmadığını ve stratejik açıdan değer taşımadığını söyleyen Carlson, "Amerikan bakış açısına göre burası önemsiz bir ülke. İsrail'in önemli olmasının tek nedeni, ona bir güvenlik garantisi sağlıyor olmamız." dedi. Carlson, İsrail'in sadece maliyet ürettiğini kaydetti.

Carlson, ABD'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin İsrail'le ilişkilerinden çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin enerji kaynakları ve stratejik konumları nedeniyle Washington açısından daha büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Gazeteci Carlson, "Milyarlarca dolar harcayarak itibarımızı zedeliyoruz, çocukların öldürülmesine para ödüyoruz, bunun ABD'ye ne faydası var? Belki Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) için iyidir ama bizim için değil." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Katar'daki hedefi vurmasının ardından Doha yönetiminin yanında yer almasına ilişkin ise Carlson, "ABD tarihinde ilk kez bir başkan, kamuoyu önünde İsrail yerine bir Arap ülkesinin tarafını tuttu." ifadesini kullandı.

