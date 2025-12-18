  • İSTANBUL
Dünya

Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji haklarını "yasa dışı" gasp ettiğini iddia ederek dünyaya ilan etti: "Hepsini geri istiyoruz!" Petrol tankerlerine blokaj talimatı veren Trump, kritik bir "Ulusa Sesleniş" konuşmasına hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Joint Base Andrews Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela yönetimine karşı tarihin en sert ekonomik ve askeri baskı sinyallerinden birini verdi.

"PETROLÜMÜZÜ ÇALDILAR"

Trump, Amerikan enerji devlerinin Venezuela'dan kovulmasına tepki göstererek, Caracas yönetiminin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savundu:

"Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar. Amerikan firmalarını kovdular ama artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz."

KRİTİK GECE: ULUSA SESLENİŞ

Trump'ın bu sert mesajlarının ardından Beyaz Saray’da hareketli saatler yaşanıyor. Yerel saatle 21.00’de (TSİ 05.00) kameraların karşısına geçecek olan Trump'ın, Venezuela'ya yönelik topyekün bir blokaj politikası açıklaması bekleniyor.

Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir diğer hamleyle, yaptırım listesindeki tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin denizlerde durdurulması ve bloke edilmesi talimatını verdiğini doğrulamıştı.

 

