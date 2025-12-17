  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

İBB’nin harabeye çevirdiği tarihe devlet sahip çıktı

Huzurevindeki yaşlıya saldırmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap
Dünya Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz
Dünya

Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz

Almanya Başbakanı Merz, dev güçlere meydan okudu: "Piyon değiliz!" Meclis'te konuşan Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edeceğini duyurdu. Merz, "Ukrayna'ya Alman askeri gidecek mi?" sorusuna ise kaçamak ama sert bir yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel’deki kritik AB zirvesi öncesinde Federal Meclis’te tarihi bir konuşma yaptı. Rusya’nın sadece Ukrayna’ya değil, tüm Avrupa’ya savaş açtığını belirten Merz, Berlin'in artık "izleyici" kalmayacağını ilan etti.

RUS PARASIYLA 2 YIL DAHA SAVAŞ

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması planına tam destek verdi. Bu paranın savaşın seyrini değiştireceğini savunan Merz şu çarpıcı tahmini paylaştı:

"Bu fonların kullanılması, Ukrayna ordusunu en az iki yıl daha finanse edecektir. Bu adımı savaşı uzatmak için değil, Putin'i masaya oturmaya zorlamak için atıyoruz."

MECLİS'TE "ALMAN ASKERİ" GERGİNLİĞİ

Konuşma sırasında aşırı sağcı AfD'li milletvekillerinin "Ukrayna'ya kaç Alman askeri gönderilecek?" sorusu salonu gerdi. Merz, net bir sayı vermekten kaçınsa da 2014 göndermesiyle kapıyı açık bıraktı:

"Bu dünyada cevaplaması kolay olmayan sorular var, bu da onlardan biri. Ancak 2014’teki hataları tekrarlamayacağız ve Ukrayna'yı güvenlik garantisi olmadan savunmasız bırakmayacağız."

Merz ayrıca, Almanya'nın küresel siyasette bir "figüran" olmadığını vurgulayarak, "Büyük güçlerin oyun topu değiliz, kendi çıkarlarımızı savunacağız" diyerek Washington ve Moskova'ya net bir mesaj gönderdi.

 

Almanya ve Güney Kıbrıs arasında Türkiye anlaşmazlığı
Almanya ve Güney Kıbrıs arasında Türkiye anlaşmazlığı

Dünya

Almanya ve Güney Kıbrıs arasında Türkiye anlaşmazlığı

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim
Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

Gündem

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

"Rusya tecrübe kazandı" diyen general uyardı: Oğullarımız ve kızlarımız Rusya ile savaşmaya hazırlanmalı!
“Rusya tecrübe kazandı” diyen general uyardı: Oğullarımız ve kızlarımız Rusya ile savaşmaya hazırlanmalı!

Gündem

“Rusya tecrübe kazandı” diyen general uyardı: Oğullarımız ve kızlarımız Rusya ile savaşmaya hazırlanmalı!

Rusya topraklarına toprak katıyor!
Rusya topraklarına toprak katıyor!

Dünya

Rusya topraklarına toprak katıyor!

Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da
Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da

Otomotiv

Almanya yollarında Togg rüzgarı: Gurbetçi İbrahim milli gururuyla Hamburg'da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23