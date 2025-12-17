Almanya Başbakanı Merz: Büyük güçlerin oyun topu değiliz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel’deki kritik AB zirvesi öncesinde Federal Meclis’te tarihi bir konuşma yaptı. Rusya’nın sadece Ukrayna’ya değil, tüm Avrupa’ya savaş açtığını belirten Merz, Berlin'in artık "izleyici" kalmayacağını ilan etti.

RUS PARASIYLA 2 YIL DAHA SAVAŞ

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması planına tam destek verdi. Bu paranın savaşın seyrini değiştireceğini savunan Merz şu çarpıcı tahmini paylaştı:

"Bu fonların kullanılması, Ukrayna ordusunu en az iki yıl daha finanse edecektir. Bu adımı savaşı uzatmak için değil, Putin'i masaya oturmaya zorlamak için atıyoruz."

MECLİS'TE "ALMAN ASKERİ" GERGİNLİĞİ

Konuşma sırasında aşırı sağcı AfD'li milletvekillerinin "Ukrayna'ya kaç Alman askeri gönderilecek?" sorusu salonu gerdi. Merz, net bir sayı vermekten kaçınsa da 2014 göndermesiyle kapıyı açık bıraktı:

"Bu dünyada cevaplaması kolay olmayan sorular var, bu da onlardan biri. Ancak 2014’teki hataları tekrarlamayacağız ve Ukrayna'yı güvenlik garantisi olmadan savunmasız bırakmayacağız."

Merz ayrıca, Almanya'nın küresel siyasette bir "figüran" olmadığını vurgulayarak, "Büyük güçlerin oyun topu değiliz, kendi çıkarlarımızı savunacağız" diyerek Washington ve Moskova'ya net bir mesaj gönderdi.