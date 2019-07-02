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Mevduata sigorta limiti yükseliyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduata sigorta limitinin 150 bin TL olması için çalışma başlattık" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:55
Mevduata sigorta limiti yükseliyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduata sigorta limitinin 150 bin TL olması için çalışma başlattık" dedi.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. TMSF’nin çalışmaları ve güncel durum hakkında bilgi veren Gülal, mevduat sigorta limitinin artırılması konusuna çalışma başlattıklarını açıkladı. Gülal, “Mevduata sigorta limitinin 150 bin TL olması için çalışma başlattık. Riskimiz biraz aratacak ama bankacılık sektörüne güveniyoruz” dedi.


Fonun toplam rezervini 43. 5 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini paylaşan Gülal, “Sigortalı mevduat ülkemizde 535 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8 seviyesinde.Bu Avrupa’da en yüksek oran . Bu oran Avrupa’da ortalama yüzde 1, Amerika’da yüzde0.5 seviyesinde bulunuyor.


“Karşılama oranımızın yüksek olmasının sebebi garanti limitinin düşük kalması” diyen Gülal, Avrupa garanti tutarı 100 bin euro, Amerika’da 250 bin dolar, biz de 100 bin TL. Bu oran 2013 yılına kadar 50 bin TL idi, 2013’te 100 bin TL’ye çıkardık,şimdi bu limiti güncellemeye karar verdik”diye konuştu.


Gülal, tüm bankalardaki garanti kapsamındaki mevduatın 535 milyar TL seviyesinde olduğunu,söz konusu limit artırımıyla bu seviyenin 636 milyar TL’ye çıkacağını belirterek “Riskimiz artacak ama biz bankacılık sektörüne güveniyoruz” dedi.


Bahsi geçen limiti 150 bin TL’ye çıkarmakla ilgili bir çalışma başlattıklarını duyuran Gülal,”Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 150 bin TL olacak” şeklinde konuştu.


Bu süreçte 17 yıldır ülkemizde ciddi bir bankacılık krizinin yaşanmaması rezervimizi sürekli büyütmemize imkan sağladı.Sadece Bankasya ile ilgili 960 milyon TL’lik bir ödeme yapmak durumunda kaldık. Bunu da Bankasya bize geri ödedi. Küçük bir faiz alacağımız var o da ödenecek” diye konuştu.


Gülal, 2018 yılında zaman aşımından doğan mevduatların TMSF’ye devriyle ilgili rakamları paylaştı. Gülal, “2018 yılı zaman aşımı mevduatlarını aldık. 150 milyon TL mevduat sahipleri tarafından bankalarda unutuldu. Burada finansal farkındalık açısından sıkıntı olduğunu düşünüyorum.Bu tutar bankalarda unutulacak bir tutar değil. Hesaplarımıza geçti.


“23.1 milyar dolar tahsil edildi”


TMSF’ye devredilen 26 bankanın eski sahiplerinden alacakların tahsiliyle alakalı çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülal, “1996 yılından 2016 yılına kadar Hazine’nin bu bankaların rehabilitesi noktasında ödemek zorunda kaldığı para, anapara itibariyle 31.5 miyar dolar. Bunun 23.1 milyar dolarını kuruluşundan bu yana TMSF tahsil etti” ifadelerini kullandı.


Gülal bu miktarın 12 .4 milyar dolarını Hazine’ye, 5.6 milyar dolarını SGK, maliye kamu kuruluşlarına,1.9 milyar dolarını da Merkez Bankası’na aktarıldığını belirtti.


“910 FETÖ şirketi kayyumla yönetiliyor”


An itibariyle FETÖ aidiyeti tespit edilen 910 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini kaydeden Gülal, “126 şirkette pay kayyumluğu yapıyoruz. Yani hissemiz yüzde 50’nin altında.120 gerçek kişinin mal varlığında kayyumluk yapıyoruz. 299 kayyum ile yönetiliyor 143’ü TMSF personelidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:55
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