  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Aktüel

MEÜ Rektörü Çamsarı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna yeniden seçildi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:11:56 -
MEÜ Rektörü Çamsarı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna yeniden seçildi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, bir kez daha Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna seçildi.


MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, 250. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Genel Kurul Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle video konferans üzerinden online olarak yapılan toplantıda ÜAK Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ÜAK Yönetim Kuruluna yeniden seçildi.


Rektör Çamsarı, bu göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ÜAK Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve ÜAK üyeleri ile tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı