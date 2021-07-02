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Aktüel Metruk evde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Metruk evde erkek cesedi bulundu

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:42:00 -
Metruk evde erkek cesedi bulundu

Antalya'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki metruk evde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mahsun U'ya ait kimlik çıktı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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