Metruk binalara operasyon
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki metruk binalara yönelik operasyonlarda uyuşturucu kullanan 3, alkol kullanan 2 ve aranan 1 kişi yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki metruk binalara yönelik operasyonlarda uyuşturucu kullanan 3, alkol kullanan 2 ve aranan 1 kişi yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama, denetim ve operasyonlara devam ediyor.
Bu kapsamda 150 personelin katılımıyla birçok metruk binaya operasyon yapıldı.
Ayrıca operasyon kapsamında cadde ve sokakların girişlerinde GBT uygulaması ile üst ve araç araması gerçekleştirildi.
Operasyonlarda Adapazarı ilçesinde uyuşturucu kullanan 3, alkol kullanan 2 ve aranan 1 kişi yakalandı.