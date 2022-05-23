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Aktüel Metruk binada yangın
Aktüel

Metruk binada yangın

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 22:50:00 -
Metruk binada yangın

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

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