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Aktüel Metroda gülümseten anlar! Ağlayan bebeğe klarnetle ninni çaldı
Aktüel

Metroda gülümseten anlar! Ağlayan bebeğe klarnetle ninni çaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:21:00 -

Bursa’da metro içerisinde şarkı söyleyen gençler, bir bebeğin ağladığını görünce uyutmak için klarnet ile ’ninni’ çaldı.

Bursa’da metro içerisinde şarkı söyleyen gençler, bir bebeğin ağladığını görünce uyutmak için klarnet ile ’ninni’ çaldı.

Metro içerisinde şarkı söyleyerek para kazanan gençler, bir bebeğin uyumayıp sürekli ağladığını görünce duruma müdahale ettiler. Bebek arabasının yanına giden gençler, çantadan çıkardıkları klarnet ile bebeğe ninni çaldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Önce çok şaşıran bebeğin annesi bebek uyuyunca gençlere teşekkür etti. Bebek susup uyuyunca metrodaki yolcular müzisyen gençleri bahşiş yağmuruna tuttu.

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