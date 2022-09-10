  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?
Aktüel

Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?

9 Eylül Cuma 18.40'ta Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüs birbirine girdi. 10 Eylül Cumartesi günü metrobüs hattının açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün metrobüs çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 10:37:00 -
Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?

Metrobüs hattında yaşanan kaza sebebiyle 99 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın ardından metrobüs seferlerinin normale dönüp dönmediğini merak ediyor.

Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?

Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avrupa yakasında metrobüs seferleri uzun süre aksadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sebebiyle saatlerce Cevizlibağ-Beylikdüzü metrobüs seferleri yapılmadı. Araçların kaldırılması bölgenin temizlenmesinden sonra seferler yeniden başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23