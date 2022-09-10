Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?
9 Eylül Cuma 18.40'ta Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüs birbirine girdi. 10 Eylül Cumartesi günü metrobüs hattının açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün metrobüs çalışıyor mu?
Metrobüs hattında yaşanan kaza sebebiyle 99 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın ardından metrobüs seferlerinin normale dönüp dönmediğini merak ediyor.
Metrobüsler çalışıyor mu? 10 Eylül Cumartesi metrobüsler çalışmaya başladı mı?
Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avrupa yakasında metrobüs seferleri uzun süre aksadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay sebebiyle saatlerce Cevizlibağ-Beylikdüzü metrobüs seferleri yapılmadı. Araçların kaldırılması bölgenin temizlenmesinden sonra seferler yeniden başladı.