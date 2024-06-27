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Gündem Metrobüs durağında akılalmaz olay! Asansörde yaptığı pes dedirtti
Gündem

Metrobüs durağında akılalmaz olay! Asansörde yaptığı pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-06-27 12:08:00 - 2024-06-27 12:13:42

Zincirlikuyu metrobüs durağının asansöründe uyuşturucu içen şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada “İstanbul’da metrobüs durağındaki asansörde bir genç uyuşturucu madde içerken görüntülendi” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde bir kişinin düzenekle uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen görüntünün incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen İ.Y.P. isimli şahıs Beykoz Çiğdem Mahallesinde dün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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