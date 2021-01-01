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Aktüel Metro Türkiye, yılbaşı alışverişlerde en çok talep gören ürünleri açıkladı
Aktüel

Metro Türkiye, yılbaşı alışverişlerde en çok talep gören ürünleri açıkladı

Metro Türkiye rakamlarına göre, bu yılbaşında en çok talep gören ürünler arasında atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer alırken, sofralarda en çok kıyma, çipura ve dana antrikotu tercih edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:43:56 -
Metro Türkiye, yılbaşı alışverişlerde en çok talep gören ürünleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye’nin paylaştığı verilere göre, bu yılbaşı için yapılan alışverişlerde ürün bazında sırasıyla atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer aldı.

Metro Türkiye açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde yılbaşını evlerde geçirmek gıda, dekorasyon ve sofra ürünleri alışverişlerine de yansıdı. 30 yıldır müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre yılbaşı alışveriş hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 50,3 arttı.

Bu yılbaşı için yapılan alışverişlerde ürün bazında sırasıyla atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer aldı.

Ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 46’lık bir artarken, bu ürünler arasında en fazla satışı yapılan ilk üç ürün sırasıyla çam ağacı, ağaç süsü için plastik toplar ve çam ağaçlarında kullanılan led ışıklar oldu.

Açıklamaya göre, evlerde sofralar için en çok tercih edilen ilk üç ürün kıyma, çipura ve dana antrikot oldu. Hazır patlamış mısır ve cipslerde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gerçekleşirken kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 148, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 46, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 111 artış belirlendi.

Yılbaşı tatilinin sokağa çıkma yasaklarıyla birleşmesinin günlük alışverişlere de etkisi oldu. Hijyen kategorisinde artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 olurken özellikle kolonya ve dezenfektanlar yüzde 1.095 artışla en çok satılan ürünlerin başında yer aldı.



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