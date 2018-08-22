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Metro İstanbul'dan 'logo değişikliği' açıklaması

İBB Metro İstanbul, "metroyu temsilen kullanılan 'M' logosunun değiştirileceğine ve bu değişimle ilgili milyonluk harcama yapılacağına" dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:34
Metro İstanbul'dan 'logo değişikliği' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul, "metroyu temsilen kullanılan 'M' logosunun değiştirileceğine ve bu değişimle ilgili milyonluk harcama yapılacağına" dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İBB Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber sitelerinde yer alan İstanbul'daki raylı sistem istasyonlarında 'metro'yu temsilen kullanılan 'M' logosunun değiştirileceği ve bu değişimle ilgili milyonluk harcama yapılacağına dair haberler tamamen asılsızdır. Tek logo değişikliği 21 Mayıs 2016 yılında şirketimizin 'İstanbul Ulaşım AŞ' olan unvanının 'Metro İstanbul AŞ' olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılmıştır. İstasyonlarımızın girişlerinde ve yolcu yönlendirme tabelalarında halen kullanmakta olduğumuz 'M' logosu ile İstanbul geneli raylı sistemleri işleten şirketimiz 'Metro İstanbul'un logosu birbirine karıştırılmamalıdır."

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:34
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