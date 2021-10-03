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Aktüel Metro İstanbul'dan arıza duyurusu
Aktüel

Metro İstanbul'dan arıza duyurusu

Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalanan tren nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 23:47:00 -
Metro İstanbul'dan arıza duyurusu

Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalanan tren nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Mescid-i Selam yönünden Edirnekapı yönüne ilerleyen tren, Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye teknik ekip yönlendirilirken arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul, Twitter hesabından, "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." duyurusu yapıldı.

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