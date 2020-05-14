Metro durağında vatandaşın çantasından 200 bin lira çalan yankesiciler taksi kamerasında

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir metro durağında bir kişinin çantasında bulunan yüklü miktardaki paranın 200 bin lirası yankesicilik yöntemi ile çalındı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen zanlılardan biri yakalanırken, çaldıkları para balyaları ile taksinin kamerasına takıldıkları görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Laleli Metro İstasyonunda 6 Mayıs tarihinde Abdülkerim A.(33) adlı bir vatandaşın çantasında bulunan 200 bin TL parası, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce “yankesicilik” yöntemiyle çalındı. Durumu daha sonra fark eden A., olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun çantasında bulunan paranın 200 bin lirasının çalındığını belirledi.

Metro durağındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yüz tarama sisteminden faillerin eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirenlerin yabancı uyruklu 2 kişi olduğu anlaşıldı.

Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen yankesicilerden Rus uyruklu Denis P.(40), geçtiğimiz Pazartesi günü Aksaray Metro İstasyonunda durakta tren beklerken yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonla yakalanan Denis P., sorgulanmak üzere ilçe emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 12 Mayıs Salı günü adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu yankesici, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Polis, Denis P.’ye yardım eden ve olay sırasında yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan çalınan 200 bin liranın nerede olduğu araştırılırken, faillerin para balyaları ile bindikleri takside aracın güvenlik kameralarına takıldıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan Rus yankesiciler, bir yandan kendi aralarında konuşurken, diğer yandan metro durağında Abdülkerim A.’nın çantasından çaldıkları 200 bin TL’lik para balyasını birbirlerinin çantasına aktardıkları görülüyor.