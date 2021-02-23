Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
Çağımızın yetiştirdiği önemli İslam alimlerinden olan Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu, Fatih Akıncılar Hareketi’nin lideri Metin Yüksel, şehadetinin 42. yıldönümünde hayırla yad ediliyor.
Haber Merkezi
Yaptığı İslami çalışmalarla ümmetin sembol ismi ve ortak değeri haline gelen Yüksel, 23 Şubat 1979 tarihinde 21 yaşında cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda vurularak şehit edilmişti. İslâmi hareket içindeki şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle dikkat çeken Yüksel, Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB), Akıncılar Hareketi’nde ve Milli Gençlik Vakfı’nda aktif olarak rol almıştı.