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Gündem Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
Gündem

Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Çağımızın yetiştirdiği önemli İslam alimlerinden olan Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu, Fatih Akıncılar Hareketi’nin lideri Metin Yüksel, şehadetinin 42. yıldönümünde hayırla yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 10:19:00 -
Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Yaptığı İslami çalışmalarla ümmetin sembol ismi ve ortak değeri haline gelen Yüksel, 23 Şubat 1979 tarihinde 21 yaşında cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda vurularak şehit edilmişti. İslâmi hareket içindeki şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle dikkat çeken Yüksel, Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB), Akıncılar Hareketi’nde ve Milli Gençlik Vakfı’nda aktif olarak rol almıştı.

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Yorumlar

halit tunçel

ALLAH(cc)rahmet etsin.
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ADO

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN RABBİM MERHAMETİYLE MUAMELE ETSİN MEKANI CENNET OLSUN YİĞİT MÜSLÜMAN.
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