Metin Uca öldü! Cenazesinin yakılması bekleniyor
Ömrü dindarlara hakaretle geçen, katıldığı Haberler.com yayınında ölünce yakılmak istediğini vasiyet eden Metin Uca öldü.
Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak ağaca çarpmıştı.
Kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alınan Uca, tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Metin Uca'nın yoğun bakımdaki tedavi sürerken öldüğü açıklandı.
Uca sağlığında katıldığı Haberler.com yayınında ölünce camide tören istemediğini belirterek, yakılmak arzusunu vasiyet etmişti.
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