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Gündem Metin Tuncer kimdir? Metin Tuncer yakalandı mı?
Gündem

Metin Tuncer kimdir? Metin Tuncer yakalandı mı?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü alçaklara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari Emniyet Müdürü Metin Tuncer'in de aralarında bulunduğu 35 şüpheli enselendi. Metin Tuncer kimdir? Metin Tuncer hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:58:00 - 2021-01-26 09:58:33
Metin Tuncer kimdir? Metin Tuncer yakalandı mı?

İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda FETÖ mensubu şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında sahte kimlikle yakalanan bir kişinin yine FETÖ’den aranan firari Emniyet Müdürü Metin Tuncer olduğu belirlendi. 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi.

Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Metin Tuncer, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'na atanmıştı.

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