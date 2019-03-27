Metin Topuz 'Kahpe FETÖ' deyip ağladı

17/25 Aralık Kumpasında FETÖ’cü polisleri yönlendirdiği ve casusluk yaptığı belirtilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz dün hakim karşısına çıktı. Sanık Topuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna ‘ağlayarak’ geldi. Duruşmaya ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier ve ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies de katıldı. Duruşma sırasında Jennifer’in da zaman zaman ağladığı görüldü. Topuz mahkemede yaptığı ilk savunmasına 1982’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda santral memuru olarak göreve başladığını belirterek, 1992 yılında polis irtibat görevlisi olarak görevine devam ettiğini belirtti. Türkiye ile ABD’deki DEA yetkilileri arasında tercümanlık yaptığını ve bazı soruşturmalarda görev aldığını aktardı.

Ağlayarak savunma

Topuz, savunma yaptığı sırada ağlayarak ‘Tercümanlık yaptığım için yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi’ ifadelerini kullandı. Topuz ifadesinde Türkiye’ye gelen tüm ABD Başkanlarının ziyaretlerine ve güvenliğine ilişkin planlama aşamasında refakat ettiğini de söyledi. DEA amirleri ve ailelerinin karıştığı ilgili davalarda tercümanlık yaptığını aktaran Topuz, bu soruşturmaları fiziki olarak takip ettiğini aktardı. Topuz ifadesinde firari savcı Zekeriya Öz ve oğlu Talha Öz’le iletişim halinde olduğuyla ilgili iddiaları da cevaplandırdı. Talha Öz’le vize görüşmesi yapması amacıyla konsolosluğa geldiği gün görüştüğünü ve daha sonra iletişime geçmediğini iddia etti. Zekeriya Öz’le 2 defa görüştüğünü aktaran Topuz ifadesine şöyle devam etti: “25 yılda İstanbul’daki adliye binalarına 5 defa gittim. 3’ü Beşiktaş’taki eski DGM binasına DEA ile ilgili bir ziyaret. Başsavcı Turan Çolakkadı ile görüşmüştük.

Zekeriya ABD’de karşılama istedi

Daha sonraki 2 görüşme ise bir davayla ilgili olarak şüphelinin ifadesinin alındığı süre içerisinde orada olabileceğimizi söylemeleri üzerine gerçekleşti. Bir görüşmede Zekeriya Öz Başsavcı vekilini azarladı. İkinci görüşmede Amirim görüşmede Savcı’yı ABD’ye davet etmek istediğini söyledi. Usulen Zekeriya Öz’ü de davet etti. Zekeriya Öz büyük bir karşılama ve ağırlama istedi. Hatta bir liste verdi. Bunun olamayacağını söyleyince hem daveti reddetti hem de soruşturma savcısının gitmesine gerek olmadığını söyledi.”

Tecrübelerime dayanarak söyledim

Mahkeme Başkanı Cem Karaca, Topuz’a Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklandığı gün yaptığı Whatsapp yazışmalarını sordu. Topuz ifadesinde, “Rıza Sarraf’la bir ilişkimiz yok. Medyadan öğrendiğim tutuklanma haberini amirlerime iletmek için grup kurdum. Sarraf ailesi 90’lardan beri DEA radarındadır. Kazanılan paraları akladığı iddia ediliyor. Yazışmalarda ‘O İran’lı konuşur’ diyorum. Kendini kurtarmak için konuşur diyorum. Tecrübelerime dayanarak söyledim”dedi.

Vefa borcuymuş!

Maheme Topuz’a diplomatik krizi de sordu. Topuz ise ‘Kendi çalışanlarına vefa borcu olarak düşünebilirsiniz. Ben görüştüğüm için suçlandığım insanlarla işim gereği talimat üzerine görüştüm. Belki de kendilerini suçlu hissettiler bilemiyorum” cevabını verdi.

Duruşmaya ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier ve ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies de katıldı.

Topuz ifadesinde telefonla irtibatlı olduğu belirlenen Muhittin Özbaşı’yı tanıyıp tanımadığı soruldu. Özbaşı’nın marangoz olduğunu ve bir esnaf olduğunu söyleyen Topuz, mobilya tamiri için Özbaşı ile 8 yılda toplam 39 iletişim kaydının bulunduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, Topuz’a söz konusu Muhittin Özbaşı’nın Bylock kullandığı ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ve FETÖ’yle iltisaklı Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı mütevelli heyetinde yer aldığını söyledi.Topuz ise, “Bu kahpe terör örgütü öyle bir yapılanmadaki devlet bile bu terör örgütü mensuplarını elindeki imkanlara rağmen ortaya çıkarmaya çalışıyor. Devlette hal böyleyken çevremdeki esnafları sade vatandaş olarak FETÖ üyesi olup olmadığını tespit edemem ki” dedi.