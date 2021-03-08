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Aktüel Metin Şentürk: Görebilirim ama istemiyorum
Aktüel

Metin Şentürk: Görebilirim ama istemiyorum

İlerleyen teknoloji sayesinde görme yetisine sahip olabilecek olan Metin Şentürk, tedavi olmak istemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:58:00 -
Metin Şentürk: Görebilirim ama istemiyorum

İstanbul'da bulunan restoranını uzun bir aradan sonra kaldırılan pandemi yasaklarından sonra yeniden açan şarkıcı Metin Şentürk, 10 yıl sonra tamamen duymayan görmeyen kimsenin kalmayacağını söyledi.

Şentürk, "Ben görsem görürüm ama görmek istemiyorum, bunca yıl sonra mavi yeşil nasıl merak etmiyorum, Takdir-i İlahi böyle kabul etmek gerekir fazla da zorlamamak lazım gelir diye düşünüyorum, ben görmek için çabalamıyorum. Görmek için çip ve kamera takmam gerekir yani robocop gibi de dolaşmak lazım, o yüzden robotik olmaya gerek yok" dedi.

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