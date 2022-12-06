Metin Külünk, Özlem Gürses'i deliye döndürdü! "Şırınga Özlem" üç-beş yıl kendine gelemez artık

Eski Jandarma Kıdemli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, YouTube'daki Mevzular Açık Mikrofon programında siyasetçileri ağırlamaya devam ediyor. Babala TV kanalında yayınlanan programın son konuğu ise AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Metin Külünk oldu.

Metin Külünk, seyircilerden gelen soruları yanıtlarken mikrofonu bir ara CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde gazeteci Özlem Gürses eline aldı. Özlem Gürses'in sorusunu sorduğu esnada Metin Külünk'ün ismini sorması, Gürses'i bir anda bozdu. Gürses, Metin Külünk'ün kendini tanımaması üzerine "Ne kadar güzel beni tanımıyorsunuz. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinde, en çok izlenen televizyonlarında çalıştım" herzelerini yumurtladı.

MHP'lilerin Bahçeli için hemşire dövdüğünü iddia etmişti

Bilindiği gibi, Gürses daha önce yaptığı bir açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşıyı biraz sert yaptığı için kapının önünde hemşireyi dövdüler. Hemşirenin adını da veriyorum, 'Gülnaz Şırınga' " diyerek herkesi güldürmüştü.