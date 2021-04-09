  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!
Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan'ın çok samimi bulduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 15:55:00 -

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu. Feyzioğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Metan, Feyzioğlu'na 'Nasıl birisi' sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

"Gerçek bir lider''

Erdoğan'ın siyasi karakterine değinen Feyzioğlu ise "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey ,doğru bir şey." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı
Gündem

Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı

Stratejist Kaan Sarıaydın, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili olarak dehşete düşüren açıklamalarda bulundu.
NATO’dan beklenmedik Ukrayna hamlesi
Dünya

NATO’dan beklenmedik Ukrayna hamlesi

Rusya ile Ukrayna arasında kriz büyürken, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) resmi internet sayfasına, İngilizce, Fransızca ve Rusç..
Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!
Gündem

Metin Feyzioğlu'ndan olay Erdoğan sözleri!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan'ın çok sam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay