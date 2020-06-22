Metin Feyzioğlu’ndan dikkat çeken sözler! 'Bu doğru bir yöntem değil'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlık kanununda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin, "Türkiye Barolar Birliği'nin çok net görüşü şudur; Çoklu baronun yanlış olduğunu söylüyoruz. Çoklu baro bizim açımızdan doğru bir yöntem değildir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

'Benim görevim Meclis'e anlatmaktır'

Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliği'nin çok net görüşü şudur; Çoklu baronun yanlış olduğunu söylüyoruz. Çoklu baro bizim açımızdan doğru bir yöntem değildir. Gerekçelerini anlattık. Takdir kimindir? Meclis'indir. Benim görevim Meclis'e anlatmaktır. Meclis'e anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Milli iradenin tecelli ettiği ve edeceği yer Meclis'tir. Avukatlık Kanunu'yla ilgili de milli iradenin tecelli edeceği yer Meclis'tir. Biz Meclis'i de yok saymadık, sayamayız. Kimse de bize 'Neden Meclis'e anlatıyorsun?' diye kızmasın. Ben 'Neden yürüyorsunuz?' diye kızma hakkına sahip değilim. Hiç kimse de bize 'Neden Meclis'i ikna etmeye çalışıyorsun' diye kızmasın. Demokratik uzlaşı bu değil midir? Demokratik uzlaşı, hepimizin aynı düşünmesi değildir, temel hak ve hürriyetlerimize saygı göstermektir. Biz Meclis'e anlatacağız sorunumuzu derdimizi."