Metin Albayrak'tan çok sert açıklama! 'Galatasaray maçında küme düşme potasındaki takımların...'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına değindi. Olaylı kupa maçına ilişkin beklentilerini anlattı.

TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçına ilişkin, "Şampiyonluk maçı olarak kabul olabilir. Biz iki senedir şampiyonuz hedefimiz 3. şampiyonluğu almak. Oradan iyi bir skorla döneceğimizi umuyoruz. Çok arzu ve istekliyiz oradan da galip dönmek en büyük hedefimiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir ailemiz var. Bu sene de şampiyonluk için kenetlendik" dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Yarıda kalan Fenerbahçe maçına dair, "Maç herkesin gözünün önünde oynandı. Hakem raporları var. Kararı TFF verecek başak bir beklentimiz yok. Kararı nasıl beklediğimiz konsunda polemik yaratmak istemiyorum. Hakem kararıyla iptal olan bir maç bu. Kararı da TFF verecek, beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Başka şeyler olursa farklı şeyler olur. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istiyorsak adalet tecelli edecek. Spor hukukunun doğru tecelli olmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı

"GALATASARAY MAÇINDA HATALI KARAR VAR"

Hakem kararlarına tepki koyan Metin Albayrak, "Adalet demek, herkese eşit adalet dağıtmak demek. Kurallar da belli. Aynı hakem Babel'e kırmızı kart verdi, bugün Quaresma'ya yapılan harekette ayağını çekmesi gerekmesine rağmen çekmiyor, kırmızı kart çıkmıyor. Emeklere yazık. Galatasaray maçında ofsayt verilen pozisyonda bir takımın düşme potasında kaderiyle oynandı. Hakemler işine konsantre olmalı. Emeklerin çalınmaması lazım. Kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili yabanı basını okudum ve üzüldüm. Buraya yıldızları getirelim derken başka takımdaki yabancılar da burada oynamak istemiyorum derse basıl yöneteceğiz? Lütfen herkes sorumluluüğunun bilincinde olsun. Hakkaniyetli karar verilsin" açıklamasını yaptı

Sakatlanarak oyundan çıkan Caner Erkin için, "MR'ı çekilecek haftaya aramızda olacak" dedi.

Kaynak:Sporx