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Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor!

Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği skandal sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor!

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında 'pezevenk' Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idam etmekle tehdit eden Metin Akpınar polis eşiliğinde adliyeye götürülüyor. Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi.

Polislerin içeriye girmesini ardından tek başına dışarıya çıkan Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
  1. Metin Akpınar
  2. adliye
  3. Müjdat Gezen

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