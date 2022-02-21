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Gündem Meteoroloji'denİstanbul ve Trakya bölgesi için uyarı!
Gündem

Meteoroloji'denİstanbul ve Trakya bölgesi için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:45:00 - 2022-02-21 15:53:32
Meteoroloji'denİstanbul ve Trakya bölgesi için uyarı!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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