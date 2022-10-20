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Gündem Meteoroloji'den zirai don uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Yarın ve hafta sonu İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don hadisesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 14:04:00 -
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

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 Zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetler ile bahçe tarımı yapan üreticiler ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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