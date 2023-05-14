Meteoroloji'den yeni rapor: Sağanak geliyor

14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin ise, hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar 14 Mayıs Pazar seçim gününden itibaren artıyor.

"İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR DAHA KUVVETLİ"

Hafta ortasından itibaren ise bazı bölgelerde yağış bekleniyor. İstanbul'da Salı gününden sonra yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da sağanak yağışın Perşembe günü de devam edeceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre güneşli başlayan yeni haftada sıcaklıklar hafta ortasında yükselecek. Çarşamba gününden sonra ise yurdun bazı bölgelerinde yağışlı hava bekleniyor. Öte yandan güney illerinde sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde (2-4 derece) artması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22 İstanbul: Parçalı bulutlu 20 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23 Adana: Parçalı ve az bulutlu 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24