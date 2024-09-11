Meteoroloji'den yağış uyarısı! Sıcaklık 5 derece düşecek

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Beklenen yağışlarla hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C azalması bekleniyor. Nemin arttığı bölgelerde ise gündüz saatlerinde sıcaklıklar bunaltmaya devam ediyor. İşte 11 Eylül 2024 Meteoroloji ile Türkiye geneli hava raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemizin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı