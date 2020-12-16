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Aktüel Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı: Yoğun kar geliyor
Aktüel

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:44:00 - 2020-12-16 20:50:18
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

"Dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

Açıklamada ayrıca; vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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