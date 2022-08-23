  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteoroloji’den uyarı! İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:18:00 -
Meteoroloji’den uyarı! İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23