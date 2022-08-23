Meteoroloji’den uyarı! İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İç Batı Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.