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Meteoroloji'den uyarı geldi! Yurt geneli son dakika hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte yurt geneli son dakika hava durumu...

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yurt geneli son dakika hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte yurt geneli son dakika hava durumu...

Yurt geneli son dakika hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle, güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli esecek.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
  1. Uşak
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Edirne
  7. Denizli
  8. Çanakkale
  9. Aydın
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. Yurt geneli son dakika hava durumu
  12. Yurt genelihava durumu
  13. hangi bölgelerde yağış var
  14. Marmara'nın batısı
  15. Kıyı Ege
  16. Batı Akdeniz
  17. Doğu karadeniz kıyıları
  18. sağanak yağış

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