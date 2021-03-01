Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte İl İl haritalı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu