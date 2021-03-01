Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte İl İl haritalı hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı hakim olacak. Yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi devam ediyor. Diğer yandan Ege ve batı Akdeniz'de de poyrazın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
ANKARA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu