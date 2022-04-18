Meteorolojiden Sivas’ın doğusu ve Giresun’un iç kesimlerine yağış yarısı

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivası’ın doğusu ve Giresun’un iç kesimlerini sağanak yağışa karşı dikkatli olunması hususunda uyarılarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde hızla değişen havaların etkisini hafta sonu kaybedeceğini belirterek yeni haftalık hava tahminlerini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdrülğü’nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda hem haftalık değerlendirme hem de son günlerde bölgesel olarak etkili olan yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Yağışlara Dikkat! Başlama Zamanı 19.04.2022 06:00-Bitiş Zamanı 19.04.2022 20:00 Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sivas'ın doğusu ile Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde kademeli olarak artacağı ve hafta sonunda ülkemiz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.