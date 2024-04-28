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Gündem Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Valilik 'tedbir alın' çağrısı yaptı
Gündem

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Valilik 'tedbir alın' çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 20:11:00 -
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Valilik 'tedbir alın' çağrısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yağışlı geçen Ankara'da yağmurun Pazartesi günü de etkili olacağını açıkladı.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin ardından kentte beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü Ankara ve çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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