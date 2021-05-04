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Aktüel Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:35:00 -
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşama kadar Sivas'ın geneli ile Kayseri ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu görülecek.

Meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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