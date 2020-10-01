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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:10:31 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Kayseri, Sivas ve Sinop çevreleri ile Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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