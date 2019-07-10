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Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; yurdumuz balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11
Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul’da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de görülmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü (12 Temmuz 2019) Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Cumartesi günü (13 Temmuz 2019) ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Tahmin edilen yağışların bugün Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) 11 Temmuz Perşembe günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) 12 Temmuz Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 – 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Perşembe günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 – 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Oluşması muhtemel riskler

Ani sel, su baskını, heyelan, ağaç veya direklerin devrilmesi, yıldırım, çatı uçması

Uzmanlar da uyardı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Marmara'da, özellikle Kırklareli, İstanbul ve Yalova'da şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Şen şöyle devam etti: "Yarın sabah (bugün) Trakya'da, öğlen İstanbul'da yağmur başlar, gece kuvvetlenir. Perşembe devam eder. Bu havanın içinde her şey olabilir. Sıcaklık 10 derece düşer; sel, dolu ve yıldırım olur.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Sürmeli, "Son verilerle gelen sistemin son durumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne çevreleri sabah ıslanır. İstanbul’un kuzey kesimlerinde, İstanbul’un Karadeniz kıyıları aşırı yağış alır. Akşam saatlerinde ise aşırı yağış Edirne Tekirdağ Kırklareli’de olur, sel riskine karşı dikkat!

Perşembe günü aşırı yağışlı sistem tekrar Marmara üzerinde olacak, yine yıldırım ve su baskınlarına dikkat! Aşırı yağış yine perşembe günü Orta ve Batı Karadeniz’de de olacak. Bolu Düzce Zonguldak Karabük Bartın Kastamonu Sinop çevreleri dikkat!" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Trabzon
  7. Tekirdağ
  8. Sinop
  9. Samsun
  10. Sakarya
  11. Rize
  12. Ordu
  13. Kocaeli
  14. Kırklareli
  15. Kastamonu
  16. İstanbul
  17. Giresun
  18. Edirne
  19. Bursa
  20. Bolu
  21. Artvin
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. Hava durumu
  24. şiddetli sağanak yağışlar
  25. sağanak uyarısı
  26. rüzgar
  27. fırtına
  28. sel
  29. dolu
  30. yağmur

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