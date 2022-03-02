Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz Bölgesi'ndeki hava durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgârın yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.